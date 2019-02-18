Председатель ОБСЕ обеспокоился «героизацией» Бандеры на Украине

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Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак во время встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Брюсселе выразил обеспокоенность «нарастающей героизацией» Степаны Бандеры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Словакии Бориса Гандела.

По его словам, «героизация» Бандеры на Украине является частью «нарастания» националистических настроений в стране.

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«Министры договорились, что этой теме должны уделить совместное внимание историки из обеих стран», — сказал Гандел.

Ранее сообщалось, что 1 января 2019 года сотни человек в Киеве вышли на марш в честь Бандеры.