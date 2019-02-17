Жительница Уфы вызвала пожарных тушить «пожар души»

Женщина из Уфы вызвала пожарных для того, чтобы они потушили ее горящую душу. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

По имеющимся данным, изначально женщина сообщила о возгорании в ее доме, однако прибывшим на место пожарным она пожаловалась на «пожар души».

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«Душа. У меня душа горит, а вы – непонятые», — заявила женщина.

Как отмечается, диспетчер зафиксировал ложный вызов, в настоящее время решается вопрос о привлечении женщины к ответственности. При этом отмечается, что подобные поступки за местной жительницей были замечены уже не раз.

Ранее сообщалось, что французские пожарные на вертолете спасли мужчину от агрессивного горного козла.