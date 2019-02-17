Москвичам пообещали резкое похолодание

Москвичам пообещали похолодание до -10°С в начале следующей недели, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«К мегаполису с северо-запада приближается холодный атмосферный фронт. Он уже стал причиной усиления ветра. И в первый день рабочей недели показания термометров уйдут в минус, а в ночь на вторник вернутся 10-градусные морозы», — говорится в сообщении.

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Ранее синоптики вновь продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы в Москве и МО.

Также сообщалось, что гололедица начнется с 21.00 воскресенья, 17 февраля.