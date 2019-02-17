Криминалисты выехали на место обрушения вуза в Петербурге

Криминалисты отправились на место обрушения перекрытий здания вуза в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

По ее словам, следователи поехали на место обрушения, которое произошло 16 февраля, по поручению председателя СК Александра Бастрыкина. Их цель — оказать всестороннюю практическую помощь и провести расследование, чтобы составить полную картину произошедшего.

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Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту обрушения перекрытий в здании вуза в Петербурге.

Площадь обрушения составила порядка 150 квадратных метров. Представитель администрации Центрального района Санкт-Петербурга сообщил, что при обрушении в здании университета никто не погиб.