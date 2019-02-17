Стрелок из Иллинойса не имел права на оружие

Устроивший стрельбу в американском городе Аврора в штате Иллинойс Гэри Мартин не имел права на оружие, передает AP.

В агентстве уточнили, что до этого инцидента мужчину арестовывали шесть раз. По словам одного из полицейских, в 1995 году он был осужден за серьезное преступление (нападение при отягчающих обстоятельствах). Таким образом, ему не положено было иметь при себе оружие.

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Ранее сообщалось, что стрелок из Иллинойса открыл огонь из-за увольнения.

15 февраля в городе Аврора в штате Иллинойс в здании компании Henry Pratt произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.