В США застрелили четырех человек в результате инцидента с заложниками

В городе Клинтон в штате Миссисипи неизвестный взял в заложники нескольких человек, четверо из них были застрелены, сообщает The Washington Post со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам представителя администрации Клинтона, захват заложников произошел в результате «бытового инцидента». Шеф местной полиции добавил, что правоохранителям удалось освободить двух детей.

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По данным местной полиции, злоумышленник был задержан и доставлен в тюрьму.

Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в США мужчина расстрелял родителей и семью своей девушки.