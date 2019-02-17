СМИ: жители Гаити митингуют против США и зовут Россию на помощь

В столице Гаити Порт-о-Пренс местные жители протестуют против президента республики Жовенеля Моиза и призывают Россию помочь с урегулированием кризиса в стране. Об этом пишет местное издание Le Journal de Montreal.

В издании рассказали, что жители республики обвиняют Моиза в неспособности обеспечить население страны жизненно необходимыми продуктами. Также они протестуют против связей Гаити с США, за которые выступает президент.

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В центре Порт-о-Пренс во время протестов митингующими был сожжен флаг Соединенных Штатов, отмечает Le Journal de Montreal.

Ранее сообщалось, что на президента Гаити было совершено покушение.