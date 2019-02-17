Forbes назвал лимоны признаком богатого россиянина

Журналистка Лиззи Сакс в своей статье «Хотите найти богача в России? Ищите лимоны» для журнала Forbes выразила мнение, что обеспеченные россияне окружают свою жизнь лимонами.

По ее словам, она побеседовала с Гарольдом Эдвардсом, который представляет компанию Limoneira, занимающейся выращиванием цитрусовых, о значении лимонов в России. Он ей рассказал, что «богатые русские» якобы используют эти цитрусовые, чтобы продемонстрировать высокий уровень жизни.

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«[В России] слишком холодно, чтобы выращивать их [лимоны], поэтому им приходится покупать их в далеких, далеких местах. Вот что делает этот кислый желтый цитрусовый таким дорогим», — рассказала Сакс в своей статье.

В конце прошлого года китайские ученые установили, что вода с лимоном является лучшим средством от похмелья.