В мексиканском баре в перестрелке погибли пять человек

В баре в курортном городе Канкун в Мексике в результате стрельбы погибли пять человек, сообщает генпрокуратура штата Кинтана-Роо со ссылкой на свидетелей происшествия.

По данным прокуратуры, в бар зашли пятеро вооруженных мужчин и открыли огонь. В результате стрельбы погибли пятеро, еще пять человек получили ранения, в настоящее время они госпитализированы.

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Мотивы стрелявших в данный момент устанавливаются.

В прошлом году сообщалось, что в мексиканском баре взорвалась граната.