«Архитектор геноцида»: могилу Карла Маркса снова осквернили

Неизвестные второй раз менее чем за две недели осквернили могилу немецкого философа Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщает Reuters.

В начале февраля сообщалось, что на место захоронения Маркса, по словам работников кладбища, будто «напали с молотком».

На этот раз неизвестные изрисовали постамент на могиле Маркса красной краской. В частности, они написали, что немецкий философ является «архитектором геноцида» и ответственен за «большевистский холокост».

Фотографии с оскверненной могилой выложены в твиттере кладбища. Его представители добавили, что поступок злоумышленников является «бессмысленным, тупым и безответственным».

Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy