«Архитектор геноцида»: могилу Карла Маркса снова осквернили

Неизвестные второй раз менее чем за две недели осквернили могилу немецкого философа Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщает Reuters.

В начале февраля сообщалось, что на место захоронения Маркса, по словам работников кладбища, будто «напали с молотком».

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На этот раз неизвестные изрисовали постамент на могиле Маркса красной краской. В частности, они написали, что немецкий философ является «архитектором геноцида» и ответственен за «большевистский холокост».

Фотографии с оскверненной могилой выложены в твиттере кладбища. Его представители добавили, что поступок злоумышленников является «бессмысленным, тупым и безответственным».