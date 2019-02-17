CBC: в Канаде сошел с рельсов состав с неочищенной нефтью
В канадской провинции Манитоба 37 цистерн с нефтью сошли с рельсов, сообщает CBC.
По информации CBC, сотрудники компании CN Rail, которой принадлежит состав, в настоящее время занимаются устранением утечки нефти.
Местный фермер отметил, что запах нефти ощущается в 10 км от места разлива. По его словам, недалеко от места места инцидента также есть водоем, куда могут попасть нефтепродукты.
Ранее сообщалось, что в Испании столкнулись два поезда.