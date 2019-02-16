МЧС рассказало о людях под завалами в Петербурге

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал, что под завалами в университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурга, где произошло обрушение кровли, могут находиться люди, передает РИА «Новости».

«На данный момент людей быть там не должно, но не исключаем, что кто-то случайно мог в это время там находиться, — сказал Зиничев.

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Перекрытия и кровля обрушились в корпусе Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что обрушившиеся перекрытия в здании Университета низкотемпературных и пищевых технологий в Санкт-Петербурге были деревянными.