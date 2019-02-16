Курды захватили последний форпост террористов ИГ на востоке Сирии

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Боевики вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) захватили последний форпост членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) на востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на на базирующуюся в Лондоне НПО «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».

Отмечается, что боевики СДС при помощи американских ВВС освободили от террористов населенный пункт Эль-Багу, граничащий с Ираком.

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Однако также есть информация, что некоторым террористам все же удалось скрыться и теперь они прячутся в подземных туннелях.

Ранее сообщалось, что в Сирии задержали боевиков ИГ из России.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.