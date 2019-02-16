На востоке Китая обрушился дом, есть пострадавшие

В результате обрушения жилого дома на востоке Китая пострадали более 10 человек, передает Zhongguo Xinwenwang.

По последним данным, инцидент произошел в городе Фучжоу примерно в 05.50 по местному времени (00.50 мск). Из-за обрушения жилого дома получили ранения разной степени тяжести минимум 14 человек, среди них один находится в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, по данным спасателей, еще несколько местных жителей могут быть под завалами.

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В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, пишет портал.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов Китая выясняют детали произошедшего. На месте продолжают работать около 100 спасателей.

Ранее сообщалось, что при обрушении домов в Марселе погибли три человека.