Стрелок из Иллинойса открыл огонь из-за увольнения

Устроивший стрельбу в американском городе Аврора в штате Иллинойс открыл огонь на рабочем месте из-за новости об увольнении, передает ABC 7 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, речь идет о сотруднике компании Henry Pratt 45-летнем Гэри Мартине.

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По данным телеканала, во время совещания он узнал о своем увольнении, после чего начал стрельбу. После этого он вышел на территорию компании и продолжил вести огонь.

Подчеркивается, что он проработал на этом предприятии сборщиком на протяжении 15 лет.

На данный момент известно, что в результате стрельбы погибли пять человек.

Ранее сообщалось, что полиция уточнила число жертв стрельбы в Иллинойсе.