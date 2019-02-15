В Нигерии 66 человек убиты при нападениях неизвестных

Более 60 человек погибли в результате нападениях неизвестных в Нигерии, пишет The Guardian.

Отмечается, что неизвестные убили людей в разных деревнях.

Уточняется, что погибли 66 человек, среди них 22 ребенка и 12 женщин. Кроме того, еще четыре человека получили ранения.

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В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. Местная полиция выясняет детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что при взрыве на юго-востоке Ирана погибли 20 военных.