В Нигерии 66 человек убиты при нападениях неизвестных
Более 60 человек погибли в результате нападениях неизвестных в Нигерии, пишет The Guardian.
Отмечается, что неизвестные убили людей в разных деревнях.
Уточняется, что погибли 66 человек, среди них 22 ребенка и 12 женщин. Кроме того, еще четыре человека получили ранения.
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В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. Местная полиция выясняет детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что при взрыве на юго-востоке Ирана погибли 20 военных.