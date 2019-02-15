В ФТС хотят дополнить список санкционных продуктов

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила увеличить список санкционных продуктов. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что скоро с прилавков магазинов могут исчезнуть мясные и рыбные консервы, яица, оливки, а также различные соки и джемы. Запрет коснется только продуктов из ЕС, США, Украины, Албании, Черногории,Канады, Австралии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна.

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Уточняется, что такое решение могут принять для того, чтобы исключить возможность ввоза в Россию запрещенных товаров путем декларирования их кодами «товаров прикрытия».

Это предложение уже получил Минсельхоз и начал его рассматривать.

Ранее сообщалось, что ЕС введет санкции против восьми россиян из-за Керченского пролива.