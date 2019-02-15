Британец выиграл джекпот в лотерею и стал отцом на следующий день

Британец Эндрию Саймс выиграл в лотереи джекпот £1 млн, а на следующий день стал отцом, сообщает The Sun.

На следующий день его подруга Натали Меткалф родила дочь. Саймс и Меткалф рассказали, что планируют потратить сумму на свадьбу и путешествие своей мечты.

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Саймс был вынужден отложить празднование непредвиденного дохода.

«Теперь мы можем купить дом и не беспокоиться насчет ипотеки», — сказал Саймс.

Ранее сообщалось, что канадец выиграл в лотерею $3,8 млн.