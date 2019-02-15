Украинские правозащитники обратились в ООН из-за притеснения канонической УПЦ

Объединение «Общественная правозащита» направила в ООН обращение в связи с арестом украинскими властями храма канонической Украинской православной церкви в селе Птичья Ровенской области, сообщает РИА «Новости».

Как пояснили в УПЦ, после того как ее община в селе Птичья выиграла все судебные процессы, инициированные ее оппонентами — представителями неканонических церковных структур, «государственная система перевела спор в уголовное производство, лишив верующих возможности пользоваться храмом путем его ареста».

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«Со стороны верующих неоднократно направлялись в суды разных инстанций заявления о снятии ареста со здания храма, но суды отказывали в удовлетворении таких заявлений, за исключением единственного решения от 2 апреля 2018 года, когда незаконный и политически мотивированный арест со здания был снят. Однако в тот же день на здание храма было совершено нападение, и оно было захвачено вооруженными людьми, при этом полиция не предприняла мер к защите собственника, не освободила храм и не задержала преступников», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что архимандрит осветил в конгрессе США ситуацию, связанную с нарушением международных прав верующих, а также рассказал о дискриминации церкви властями Украины, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций.