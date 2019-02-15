После драки со стрельбой в Москве возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело по факту массовой драки со стрельбой, которая произошла у кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Как отмечается, дело заведено по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса России(«хулиганство»).

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«В ходе инцидента неустановленные лица произвели выстрелы из травматического оружия. В результате пострадал один человек», — уточнили в ведомстве.

Подчеркивается, что конфликт произошел на бытовой почве.

Ранее сообщалось, что массовая драка со стрельбой произошла в Москве.