Мать с двумя детьми погибла в результате пожара в Орловской области
Мать и двое ее детей погибли в результате пожара в частном доме в Покровском районе Орловской области, передает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
По данным агентства, сообщение об инциденте поступило к экстренным службам около 17.00.
«Очевидцы до прибытия пожарных вытащили двух детей, примерно четырех и двух лет, без признаков жизни. В доме также найдена погибшая мать детей», — рассказал источник.
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Как отмечается, возгорание было локализовано в 18:00, открытое горение удалось локализовать.
Уточняется, что дом полностью сгорел.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Новосибирской области погибли четверо детей.