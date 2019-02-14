Мать с двумя детьми погибла в результате пожара в Орловской области

Мать и двое ее детей погибли в результате пожара в частном доме в Покровском районе Орловской области, передает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По данным агентства, сообщение об инциденте поступило к экстренным службам около 17.00.

«Очевидцы до прибытия пожарных вытащили двух детей, примерно четырех и двух лет, без признаков жизни. В доме также найдена погибшая мать детей», — рассказал источник.

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Как отмечается, возгорание было локализовано в 18:00, открытое горение удалось локализовать.

Уточняется, что дом полностью сгорел.

По факту произошедшего будет проведена проверка.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Новосибирской области погибли четверо детей.