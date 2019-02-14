Глава РАН предложил дополнить ЕГЭ задачами на креативность

Академик Александр Сергеев, кандидат на пост президента РАН Wikimedia

Глава Российской академии наук Александр Сергеев предложил дополнить Единый государственный экзамен задачами на «креативность», передает ТАСС.

На форуме в Сочи Сергеев заявил, что в настоящее время в мире ценятся креативные люди.

«Наша, может быть, единственная надежда, что мы успеем за этим миром угнаться в отсутствии больших ресурсов, в присутствии санкций это креативность наших людей», — добавил Сергеев.

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Он подчеркнул, что задачи на креативность возможно вскоре появятся в ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что глава РАН выступил за обучение школьников защите от астероидов.