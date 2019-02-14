Изнасиловавший 276 детей колумбийский педофил получил 60 лет тюрьмы

Колумбиец Хуан Карлос Санчес Латорре, который признался в сексуальном насилии в отношении 276 детей, был приговорен к 60 годам тюремного заключения, сообщает «Би-би-си».

Санчес Латорре совершил преступления в 2007-2008 годах. На тот момент ему было около 30 лет. Мужчина использовал псевдоним Big Bad Wolf, чтобы обмениваться в интернете фотографиями и видео порнографического содержания. Затем он встречался с детьми в торговых центрах, предлагая им деньги в обмен на сексуальный контакт. Если дети отказывались, он на них нападал.

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Год назад его арестовали в Венесуэле с поддельным удостоверением личности, а в сентябре 2018 года экстрадировали в Колумбию.

Однако власти считают, что Санчес Латорре причастен к другим преступлениям, совершенными во время его пребывания в Венесуэле. По словам соседей осужденного, они никогда не подозревали, что он может быть педофилом.

Ранее сообщалось, что в США поймали фокусника-педофила.