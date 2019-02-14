В Индии патриархальный ритуал потери девственности вызвал недовольство студенток

Студентки колледжа в индийской столице Дели потребовали положить конец ритуалу, в рамках которого студенты вешают презервативы, наполненные водой, на дерево и молятся в надежде, что это поможет им потерять девственность, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что студенты вешают воздушные шары, цветные ленты и презервативы на ветви дерева рядом с портретом богини Дамдами Май — обычно известной болливудской актрисы или модели.

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После студент, одетый как индуистский священник, совершает религиозные ритуалы, а сотни студентов поют гимн в честь «горячей и сексуальной богини», затем танцуют и празднуют.

Согласно легенде, поклонение дереву поможет ученику потерять девственность в течение шести месяцев.

Протестующие студентки устроили пикет, требуя прекратить «патриархальный» и «женоненавистнический» ритуал. По их словам, событие «сексуализирует и объективирует» женщин и должно быть запрещено в их колледже.

Ранее сообщалось, что в американском зоопарке в Техасе можно назвать таракана именем бывшего и скормить его сурикатам.