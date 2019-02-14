Польша потребовала извинений за слова журналистки из США о «польском и нацистском режиме»

В Польше потребовали от американского телеканала MSNBC опровержения слов журналистки о «польском и нацистском режиме». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора ИНП Матеуша Шпытма.

Он напомнил, что в эфире американского телеканала MSNBC одна из журналисток заявила, что во время восстания в Варшавском гетто евреи «боролись против польского и нацистского режима».

Реклама

«Это пример огромного незнания истории», — добавил Шпытма.

По его словам, если телеканал публично не извиниться, то польская сторона обратиться в суд.

Ранее президент Польши Анджей Дуда решил передать закон о Холокосте в Конституционный суд.