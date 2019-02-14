Роскомнадзор заблокировал сайт Алекса Лесли за порнографию
Роскомнадзор заблокировал сайт депортированного в Россию из Таиланда организатора секс-тренингов Алекса Лесли за материалы порнографического характера. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, на своем ресурсе Лесли «упорно» продвигал идеологию «Сообщества мастеров и Охотниц». В частности, он пропагандировал беспорядочные сексуальные контакты, в том числе, за вознаграждение. В ведомстве подчеркнули, что он также отрицал семейные ценности.
Ранее Лесли рассказал, что его ученица Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) приревновала его к телеведущей Ксении Собчак.