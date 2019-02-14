Савченко рассказала о VIP-условиях в камере

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов, рассказала, что ее из Лукьяновского следственного изолятора перевели в Чернигов, где она находится в камере с VIP-условиями, сообщает РИА «Новости».

«Яв таких vip-камерах еще в тюрьмах не сидела», — заявила Савченко в ходе трансляции перед заседанием суда.

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По словам Савченко, она спит не на нарах, а на обычной кровати, ее камера меблирована деревянной, а не металлической мебелью, также есть душ.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины отказал Савченко в регистрации кандидатом в президенты.