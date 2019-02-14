Опрос показал разницу между влюбленными женщинами и мужчинами

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить, как ведут себя влюбленные россияне. Результаты опубликованы на сайте организации.

Согласно представленной информации, в настоящее время влюблены 59% опрошенных, причем среди мужчин этот показатель несколько выше, чем среди женщин — 66% и 54% соответственно.

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Также россияне рассказали от отношении к своим «половинкам»: 15% заботятся о них, 13% уделяют много внимания и дарят подарки, 10% дарят цветы, 8% говорят ласковые слова. При этом мужчины выражают свои чувствами при помощи цветов и подарков, а в ответ ожидают признания в любви. Женщины проявляют любовь через заботу и ждут ответного внимания партнера.

«В ответ на свою любовь наши сограждане ожидают внимания (22%) и заботы (19%) от партнеров», — говорится в результатах исследования.

Уточняется, что женщинам больше необходимы забота и внимание.

Ранее россияне рассказали, как ищут любовь.