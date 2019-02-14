Украина депортирует лишенного гражданства епископа УПЦ Гедеона

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На Украине в аэропорту Борисполь задержали архимандрита Гедеона, который является наместником Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам секретаря епископа, украинские власти намерены депортировать священнослужителя. Его задержали после возвращения из США, где он передал госсекретарю Майку Помпео письмо о нарушениях прав и свобод религиозных организаций на украинской территории.

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«Куда депортируют — неизвестно, так как он является гражданином Украины, родился он на Украине и на данный момент он лишен гражданства», — сказал секретарь.

Ранее сообщалось, что архимандрит осветил в конгрессе США ситуацию, связанную с нарушением международных прав верующих, а также рассказал о дискриминации церкви властями Украины, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций.