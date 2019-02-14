Наместника Десятинного монастыря УПЦ задержали в аэропорту Киева

Наместника Десятинного монастыря канонической украинской православной церкви епископа Гедеона (Харона), рассказавшего в конгрессе США о гонениях на священников на Украине, по возвращении на родину задержали в киевском аэропорту «Борсполь», передает РИА «Новости».

Сообщается, что он осветил в конгрессе США ситуацию, связанную с нарушением международных прав верующих, а также рассказал о дискриминации церкви властями Украины, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций.

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«Наместника Десятинного монастыря столицы, Макаровского епископа УПЦ Гедеона (Харона) задержали в Бориспольском аэропорту, не пропустив на Украину после визита в США», — говорится в сообщении.

Секретарь епископа, протодиакон Антоний сообщил, что пока неизвестно, куда будут депортировать наместника.