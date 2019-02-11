Число жертв прорыва дамбы в Бразилии достигло 165
В результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс погибли по меньшей мере 165 человек, передает UOL со ссылкой на данные гражданской обороны штата.
При этом отмечается, что еще 160 человек к настоящему моменту числятся пропавшими без вести. Девять найденных тел до сих пор не удалось опознать.
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По данным портала, в поисковой операции принимают участие 35 машин и более 350 военных.
Прорыв дамбы произошел 25 января на шахте корпорации Vale в южном бразильском штате Минас-Жерайс.
Ранее сообщалось, что после прорыва дамбы в Бразилии задержаны пять человек.