«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии
Сторонники протестного движения «желтых жилетов» напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо. Об этом пишет Le Soir.
Как отмечается, они стучали в двери и бросали в ящик петарды, тем самым причинив ущерб зданию.
Уточняется, что полиция отреагировала на этот инцидент и произвела более 30 задержаний.
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В издании пояснили, что акции протеста проходили в городе Монс. Поначалу демонстранты вели себя мирно, но постепенно их действия стали более агрессивными.
Ранее сообщалось, что «желтые жилеты» сожгли машину военного патруля у Эйфелевой башни.