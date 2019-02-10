«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/583/12174583/upload-AP_19040547974248-pic905-895x505-24964.jpg">

Сторонники протестного движения «желтых жилетов» напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо. Об этом пишет Le Soir.

Как отмечается, они стучали в двери и бросали в ящик петарды, тем самым причинив ущерб зданию.

Уточняется, что полиция отреагировала на этот инцидент и произвела более 30 задержаний.

Реклама

В издании пояснили, что акции протеста проходили в городе Монс. Поначалу демонстранты вели себя мирно, но постепенно их действия стали более агрессивными.

Ранее сообщалось, что «желтые жилеты» сожгли машину военного патруля у Эйфелевой башни.