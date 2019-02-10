Полиция назвала число участников несогласованной акции в Москве

В центре Москвы прошла несогласованная с властями публичная акция «Марш материнского гнева». Об этом сообщает ГУ МВД по столице.

Порядок и охрану обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

«В центре Москвы завершилась публичная акция, проведение которой не было в установленном порядке согласовано органами власти. В мероприятии приняли участие около 400 человек», — сообщили в МВД..

Ранее полиция сообщила о задержаниях на «Марше материнского гнева» в Петербурге.