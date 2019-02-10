Части тела россиянки обнаружили в морозилке испанского официанта

Испанская полиция задержала гражданина страны 42-летнего Мануэля Морено по подозрению в убийстве русской девушки, сообщает El País.

По данным издания, 22-летнюю Дарью удочерила испанская семья, однако в последние годы она плохо общалась с родными. С Мануэлем девушка жила около двух лет.

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После того, как мать девушки заявила в полицию о пропаже дочери, полиция пришла к испанцу в дом, где в морозилке были обнаружены части человеческого тела.

Уточняется, что мужчина работал официантом в ближайшем баре.

Мотивы мужчины пока неизвестны.