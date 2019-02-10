Раскол на Афоне: два монаха перешли в русский монастырь из-за Украины
Два монаха из Ватопедского монастыря на Афоне перешли в русский Свято-Пантелеимонов монастырь, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Таким образом монахи выразили несогласие с позицией своего предстоятеля Ефрема, который ездил в Киев на интронизацию главы новой церкви Украины Епифания.
Источник также подтвердил, что настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне Евлогий не пустил епископа православной церкви Украины (ПЦУ), назвав его раскольником..
Отмечается, что монахи большинства монастырей на Афоне отказались ехать в Киев на интронизацию Епифания 3 февраля.
Ранее представитель новой церкви Украины впервые совершил богослужение на Афоне.
Новая церковь Украины образовалась на «объединительном соборе» в Киеве для того, чтобы получить томос об автокефалии. Каноническая Украинская православная церковь не признала «собор» и отказалась от участия в нем.