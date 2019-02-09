В Киеве радикалы пытались взять штурмом здание полиции
В Киеве группа людей пыталась взять штурмом здание полиции, передает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, они также устроили массовую драку с правоохранителями. При нападавших были газовые баллончики, зеленка и ножи.
Полицейские задержали хулиганов, а потом отпустили. Однако вскоре им на подмогу пришла еще группа людей.
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Уточняется, что в результате инцидента были задержаны 40 человек и открыли три уголовных производства. Трое полицейских были госпитализированы в больницу с травмами.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами, которые пришли к месту встречи кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями.