Два корабля столкнулись у берегов Сингапура

Малайзийское судно Polaris столкнулось с греческим кораблем у берегов Сингапура, сообщает газета Straits Times.

Уточняется, что в территориальных водах Сингапура недалеко от Туаса столкнулись зарегистрированное в Греции судно Pireas и малайзийское судно Polaris.

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О пострадавших при столкновении не сообщается.

Морское и портовое управление Сингапура выразило обеспокоенность в связи с тем, что присутствие в пределах порта судов без разрешения может создать угрозу навигационной безопасности.