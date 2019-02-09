У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
Около курильского острова Кунашир произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 112 километров в 28 км к юго-западу от населенного пункта Южно-Курильск», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9.