В кладовой благотворительного фонда полиция нашла нарколабораторию и тигренка

Полиция Татарстана нашла в кладовой благотворительной организации нарколабораторию и тигренка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по республике.

Отмечается, что некоторые сотрудники благотворительного фонда собирали пожертвования в разных городах республики и тратили часть денег на производство наркотиков.

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По данным МВД, в ходе обыска дома предполагаемого организатора группы, создавшей лабораторию, сотрудники правоохранительных органов нашли 5 кг наркотиков и тигренка.

Полиция передала двухмесячного хищника на содержание в детско-юношескую конно-спортивную школу в Набережных Челнах, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли нарколабораторию, выпускавшую 25 тысяч таблеток экстази в сутки.