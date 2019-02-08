Путин назначил начальника миграционного подразделения МВД
Российский лидер Владимир Путин назначил начальника миграционного подразделения МВД страны, передает ТАСС.
Отмечается, что начальником Главного управления по вопросам миграции МВД назначена генерал-майор полиции Валентина Казакова.
До этого Казакова временно исполняла обязанности начальника миграционного главка МВД России.
Ранее сообщалось, что Путин уволил девять генералов. Также министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил об отставке начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России (Центр «Э») Тимура Валиулина.