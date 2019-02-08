Cуд на Украине продлил арест Вышинского

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Херсонский апелляционный суд продлил арест главы РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

По словам адвоката, арест Вышинского продлили до 8 апреля 2019 года. Защита собирается подать апелляцию на это решение.

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Отмечается, что срок ареста Вышинского истекал 16 февраля.

Ранее сообщалось, что суд на Украине отказался удовлетворить жалобу об аресте Вышинского.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.