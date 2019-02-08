Горняков завалило на шахте в Кузбассе

Горнорабочих завалило в результате выброса метана и угля на шахте в Кемеровской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго.

Уточняется, что в шахте находились 190 горнорабочих, из них 10 в районе завала.

«Восьмого февраля в 06.59 (2.59 мск — ред.) на шахте им. С.Д. Тихова произошел внезапный выброс газометана и угля, выдавило борта и перемычки крепления, и произошел завал. Четверых горнорабочих завалило продуктами выброса, все были извлечены, из них трое живые, один погиб от компрессионной травмы», — говорится в сообщении.

Реклама

Остальных горняков удалось вывести на поверхность.

Обстоятельства произошедшего уточняются.