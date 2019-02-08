Пять станций красной ветки метро Москвы приостановят работу

Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена будут закрыты с 16 по 24 февраля включительно. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе метро.

«Для строительства Большой кольцевой линии метро по просьбе Департамента строительства Москвы будут временно закрыты 5 станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского», — сообщили в пресс-службе.

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Уточняется, что поезда по Сокольнической линии будут курсировать только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская».

Для проезда пассажиров будет организован бесплатный компенсационный маршрут КМ, автобусы которого будут курсировать каждую минуту.