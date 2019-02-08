СМИ: в Ростове-на-Дону неизвестные устроили перестрелку у ресторана

В Ростове-на-Дону ссора двух групп мужчин переросла в массовую драку со стрельбой, в результате инцидента погиб один мужчина 35-40 лет, сообщает портал DonDay.

Отмечается, что драка со стрельбой произошла вечером в четверг, 7 февраля. На портале не уточнили, сколько человек участвовали в драке, однако рассказали, что местная полиция ищет шесть автомобилей в связи с инцидентом. Также в DonDay добавили, что после драки еще один мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Представитель управления МВД по региону рассказал РИА «Новости», что по факту инцидента проводятся «проверочные и поисковые мероприятия».

В прошлом году сообщалось, что в перестрелке с боевиками в Дагестане был ранен полицейский.