ООН: Хашукджи стал жертвой предумышленного убийства

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Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар заявила, что саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, официальные лица Саудовской Аравии несут ответственность за гибель Хашукджи.

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Она также добавила, что в Эр-Рияде спланировали и осуществили убийство журналиста.

Ранее сообщалось, что ООН считает саудовского принца главным подозреваемым в деле Хашукджи.