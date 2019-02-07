ООН: Хашукджи стал жертвой предумышленного убийства
Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар заявила, что саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, официальные лица Саудовской Аравии несут ответственность за гибель Хашукджи.
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Она также добавила, что в Эр-Рияде спланировали и осуществили убийство журналиста.
Ранее сообщалось, что ООН считает саудовского принца главным подозреваемым в деле Хашукджи.