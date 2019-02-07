Пентагон сравнил миграцию из Венесуэлы с Сирией

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Миграция из Венесуэлы приближается по масштабу к миграции из Сирии, передает РИА «Новости» заявление командующего Южным командованием США адмирала Крэйга Фоллера.

«Миграция из Венесуэлы идет по пути приближения к масштабам сирийского кризиса с беженцами, что отражается на возможностях и ресурсах ее соседей», — заявил Фоллер.

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Он также обвинил «генералов режима Мадуро» в коррупции и получении незаконных доходов от торговли нефтью и наркотиками.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США ведут проработку сценариев по силовой смене власти в Венесуэле.