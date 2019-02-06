Полицейские выстрелили в себя при задержании дебоширов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге два сотрудника патрульно-постовой службы (ППС) получили огнестрельные ранения в ходе задержания пьяных дебоширов, причем выстрел произвел сам полицейский. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте областного управления МВД России.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение от жителей многоквартирного дома о шуме у соседей. У квартиры правоохранителей встретили трое человек в состоянии алкогольного опьянения, требования сотрудников ППС прекратить шуметь они проигнорировали. Один из дебоширов отказался показать руки, которые держал в карманах.

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«Опасаясь за жизнь своих коллег, и в соответствии с законом «О полиции» старший сержант ППС обнажил табельное оружие», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дебошир стал хватать полицейского за одежду, в ходе борьбы произошел выстрел, которым ранило левую руку одного сотрудника ППС, а рикошетом досталось и второму правоохранителю. Полицейским оказали первую помощь, угрозы их жизни нет.

Ранее стало известно, что неизвестный наехал на полицейского в Москве.