МЧС отреагировало на данные очевидцев о пожаре на НПЗ в Капотне

Огонь над Московским нефтеперерабатывающем заводом (МНПЗ) в Капотне был вызван технологическим процессом, пожара не было. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное управление МЧС России.

В пресс-службе завода также заявили, что очевидцы приняли за пожар утилизацию избыточных газов при помощи факельной системы завода, передает РИА «Новости».

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«Кратковременное горение факела было связано с плановыми работами. Завод работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе МНПЗ.

Ранее пользователи соцсетей сообщили о пожаре на МНПЗ в Капотне, пламя которого достигало десяти метров.