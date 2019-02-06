Число пострадавших при землетрясении в Азербайджане увеличилось до 30

В результате землетрясения на севере Азербайджана магнитудой 6 пострадали 30 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном минздраве республики.

Отмечается, что пострадавшие обращались в скорую помощь. Трое госпитализированы.

«Три человека госпитализированы в травматологическое отделение районной больницы. У одного из них сломана рука, двое получили ушибы ног. Им оказана необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жители Баку ощутили сильное землетрясение.