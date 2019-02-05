На Украине продлили арест обвиняемым по делу об убийстве Вороненкова

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Шевченковский районный суд Киева продлил арест обвиняемых в убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу прокуратуры Киева.

Отмечается, что подозреваемых арестовали еще на два месяца.

10 января в столице возле кафе на проспекте Мира неизвестные ранили мужчину, затащили его в багажник и скрылись. Сотрудникам органов безопасности удалось установить личность похищенного, им оказался украинский криминальный авторитет Юрий Василенко, который фигурировал в деле об убийстве Вороненкова. По делу проходят организатор убийства и пятеро соучастников.

Ранее сообщалось, что задержаны похитители предполагаемого убийцы Вороненкова.