На Украине продлили арест обвиняемым по делу об убийстве Вороненкова
Шевченковский районный суд Киева продлил арест обвиняемых в убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу прокуратуры Киева.
Отмечается, что подозреваемых арестовали еще на два месяца.
10 января в столице возле кафе на проспекте Мира неизвестные ранили мужчину, затащили его в багажник и скрылись. Сотрудникам органов безопасности удалось установить личность похищенного, им оказался украинский криминальный авторитет Юрий Василенко, который фигурировал в деле об убийстве Вороненкова. По делу проходят организатор убийства и пятеро соучастников.
Ранее сообщалось, что задержаны похитители предполагаемого убийцы Вороненкова.